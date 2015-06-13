Арестован​ водитель автобуса, сбившего австрийских спортсменок в Деревне атлетов

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана и Генеральная прокуратура распространили заявление в связи с инцидентом в Деревне атлетов.

Как сообщает Report, в официальном заявлении говорится, что 11 июня в 8:30 принадлежащий ООО Bakubus автобус сошел с полосы движения и сбил на тротуаре членов австрийской команды по синхронному плаванию Ванессу Сахинович и Луну Пайер.

Данные спортсмены немедленно были размещены в больнице, где им оказали необходимую медицинскую помощь, затем при поддержке правительства Азербайджана спортсменки были отправлены в Вену для продолжения лечения.

По данному факту открыто уголовное дело по статье 263.1-1 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшего лица) Уголовного кодекса Азербайджана.

Водитель автобуса Вели Ахмедов в тот же день был задержан в качестве подозреваемого лица и решением суда в отношении него была выбрана мера пресечения в виде ареста.

В рамках процессуального расследования также рассматривается вопрос правовой ответственности руководящих лиц ООО Bakubus, ответственных за принятие на работу высококвалифицированных водителей.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.