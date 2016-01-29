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    Арестован владелец сети аптек Avis

    Эльмира Махарова задержали сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуратуре

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Арестован владелец компании Avis, обладающей широкой сетью аптек, Эльмир Махаров.

    Как сообщает Report, владелец сети аптек Аvis был задержан вчера сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральной прокуратуре.

    Сегодня ожидается избрание в Бинагадинском районном суде меры пресечения в отношении Э.Махарова в виде ареста.

    Отметим, что сеть медицинских маркетов Avis начала функционировать в Азербайджане с января 1998 года. В том же году открылось первое отделение сети - аптека İstanbul. За 8 лет компания открыла 10 аптек в Баку. 

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