Арестован уволенный прокурор Исмаиллинского района

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ "Арестован уволенный с работы прокурор Исмаиллинского района Ульви Аббасов".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

Он сообщил, что суд принял в отношении У.Аббасова меру пресечения в виде ареста.

Отметим, что на основе поступившей гражданской жалобы о незаконных действиях старшего помощника прокурора Исмаиллинского района Фаика Гулиева, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана было проведено разбирательство.

В Генпрокуратуре в отношении Ф.Гулиева было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.3 (взяточничество, в крупном размере) по подозрению в получении взятки в крупном размере от председателя правления ОАО "Исмаиллы Тикинти-27" Азада Алиева в 14 июля 2018 года в здании прокуратуры района.

Также во время следствия было установлено, что 17-18 июля Ф.Гулиев взял взятку у Галиба Сулейманова взамен на то, что тот не будет привлечен к уголовной ответственности после проведенных расследований в связи с деятельностью каменного карьера, принадлежащего Г.Сулейманову.

При обыске в кабинете у Ф.Гулиева в сейфе были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств деньги, полученные в качестве взятки.

Ф.Гулиеву предъявлено обвинение по статьям 311.3.2 (получение взятки повторно ) и 311.3.3 (взяточничество, в крупном размере), решением суда он был арестован.

Во время служебной проверки было установлено, что прокурор Исмаиллинского района Ульви Аббасов и старший помощник Ф.Гулиев допускали действия, выходящие за рамки должностных полномочий и нарушающие соответствующие законы страны.

Для обеспечения всестороннего и объективного проведения следствия, приказом генпрокурора Азербайджана от 25 июля 2018 года Ф.Гулиев был отстранен из органов прокуратуры, У.Аббасов был освобожден от занимаемой должности.

В настоящее время по делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.