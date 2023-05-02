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Арестован тренер, подозреваемый в нанесении смертельной травмы ребенку в Сумгайыте

Арестован тренер, подозреваемый в нанесении смертельной травмы ребенку в Сумгайыте Избрана мера пресечения тренеру Мехману Халилову, обвиняемому в нанесении смертельной травмы 7-летнему ребенку
Происшествия
2 мая 2023 г. 14:55
Арестован тренер, подозреваемый в нанесении смертельной травмы ребенку в Сумгайыте

Избрана мера пресечения в отношении тренера Мехмана Халилова, обвиняемого в нанесении смертельной травмы 7-летнему ребенку.

Как сообщает Report, об этом объявлено на заседании Сумгайтского городского суда под председательством судьи Эльчина Мамедова.

Решением суда, в отношении М.Халилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

29 апреля в Сумгайытскую городскую прокуратуру поступила информация о смерти Фарида Бакарова, 2016 года рождения, в Сумгайытской городской детской больнице.

В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Мехман Халилов, 1994 года рождения, нанес Ф.Бакарову травмы во время тренировки по дзюдо в одной из школ города Сумгайыта, в результате чего последний скончался.

По факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). М.Халилов задержан в качестве подозреваемого по делу.

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Версия на азербайджанском языке Uşağın ölümündə ittiham olunan məşqçinin barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

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