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Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата

Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата Генпрокуратура распространила информацию.
Происшествия
10 сентября 2021 г. 18:06
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата

Генпрокуратура распространила информацию.

Как передает Report, в сообщении пресс-службы ведомства говорится:

"По факту самоубийства 6 сентября выстрелом из огнестрельного оружия военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны Мамедаги Меликзаде в Следственном управлении Военной прокуратуры проводится расследование по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Следствием установлены обоснованные подозрения в том, что старший сержант N-ской воинской части Фарамаз Абасов при исполнении обязанностей начальника по военной службе применил насилие в отношении подчиненного Мамедаги Меликзаде.

Фарамаз Абасов привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статье 329.2.1 (повторное совершение насильственных действий против подчиненного) Уголовного кодекса АР и соответствующим решением Бакинского военного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается".

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Версия на азербайджанском языке Əsgərin intiharına səbəb olan baş çavuş həbs edilib

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