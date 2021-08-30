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Арестован сотрудник МЧС

Арестован сотрудник МЧС В результате расследования, проведенного на основании поступившего в прокуратуру Бардинского района обращения гражданина в связи с мошенничеством сотрудника Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанско
Происшествия
30 августа 2021 г. 16:54
Арестован сотрудник МЧС
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В результате расследования, проведенного на основании поступившего в прокуратуру Бардинского района обращения гражданина в связи с мошенничеством сотрудника Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанской Республики, по соответствующим статьям Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

Следствие выявило, что Гулиев Эльвин Афиг оглу пообещал своему знакомому Фикрету Гусейнову устроить его сына Руфата Гусейнова на должность пожарного МЧС на нефтеперерабатывающем заводе. 15 февраля 2021 года он получил у Гусейнова деньги в размере 10 тысяч манатов, тем самым воспользовался своим служебным положением для совершения мошенничества, причинил значительный ущерб и подстрекал последнего к даче взятки.

Эльвин Гулиев привлечен в качестве обвиняемого по статьям Уголовного кодекса 178.2.3 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), 178.2.4 (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба) и 32.4, 312.1 (подстрекательство к даче взятки).

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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