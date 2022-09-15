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Арестован руководитель сайта, вымогавший деньги у военнослужащего

Арестован руководитель сайта, вымогавший деньги у военнослужащего В Азербайджане арестован руководитель новостного портала, который вымогал деньги у военного.
Происшествия
15 сентября 2022 г. 13:23
Арестован руководитель сайта, вымогавший деньги у военнослужащего

В Азербайджане арестован руководитель новостного портала, который вымогал деньги у военного.

Как передает Report, об этом сообщили Генпрокуратура и Служба государственной безопасности.

Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре на основании поступившей в Службу государственной безопасности информации о том, что администратор интернет-сайта и одноименного ютуб-канала “realxeber.org“ Заур Гафаров вымогал у военнослужащего деньги под угрозой распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство последнего, были проведены оперативно-розыскные мероприятия.

В ходе мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что Заур Гафаров посредством видео-фотомонтажа умышленно разместил на контролируемых им медиа-платформах дискредитирующие и не соответствующие действительности видеоролики о том, что последний якобы занимается делами, не соответствующими званию военнослужащего, угрожая распространить эти видеозаписи среди широкой общественности и требуя от последнего денег в обмен на эти записи. На основании собранных предварительных доказательств было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Зауру Гафарову было предъявлено обвинение по статье 182.1 (вымогательство) данного Кодекса, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается расследование для выявления других лиц, пострадавших от действий обвиняемого того же характера.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi iştirakçısı olan hərbçidən pul tələb edən sayt rəhbəri həbs olunub

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