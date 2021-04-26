Арестован пытавшийся незаконно проникнуть на освобожденные территории гражданин России

Сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции (РОП) продолжаются меры по предотвращению незаконного проникновения лиц на освобожденные от оккупации, но не полностью очищенные от мин территории района.
Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе очередных мероприятий сотрудников Ходжавендского РОП были задержаны 4 человека, незаконно проникшие на территорию района.
Это жители Бейлаганского района Тургут Асадов, Фарид Мамедзаде, Али Мамишов и житель Российской Федерации Мухамед Абдуллаев.
В отношении этих лиц были приняты меры и наложен административный арест на 10 суток.