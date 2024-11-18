Арестован пытавшийся незаконно проехать на территорию Бакинского Олимпийского стадиона

Арестован гражданин Турции, пытавшийся в состоянии алкогольного опьянения незаконно проехать на территорию Бакинского Олимпийского стадиона.

Арестован гражданин Турции, пытавшийся в состоянии алкогольного опьянения незаконно проехать на территорию Бакинского Олимпийского стадиона.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, 37-летний гражданин Турецкой Республики Мустафа Кылычоглу в состоянии алкогольного опьянения угнал, применив силу, принадлежащий своему знакомому автомобиль "Мерседес" и совершил хулиганские действия, врезавшись в защитное ограждение на территории стадиона.

В связи с фактом возбуждено уголовное дело, М.Кылычоглу арестован.

По уголовному делу ведутся следственные действия.