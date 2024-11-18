Арестован пытавшийся незаконно проехать на территорию Бакинского Олимпийского стадиона

Арестован гражданин Турции, пытавшийся в состоянии алкогольного опьянения незаконно проехать на территорию Бакинского Олимпийского стадиона.
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Согласно информации, 37-летний гражданин Турецкой Республики Мустафа Кылычоглу в состоянии алкогольного опьянения угнал, применив силу, принадлежащий своему знакомому автомобиль "Мерседес" и совершил хулиганские действия, врезавшись в защитное ограждение на территории стадиона.
В связи с фактом возбуждено уголовное дело, М.Кылычоглу арестован.
По уголовному делу ведутся следственные действия.