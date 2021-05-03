Арестован представитель главы исполнительной власти Агстафы

Предварительное следствие по делу продолжается Представитель главы Исполнительной власти Агстафинского района по административно-территориальному округу села Гасансу превысил свои служебные полномочия. Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокур

Представитель главы Исполнительной власти Агстафинского района по административно-территориальному округу села Гасансу превысил свои служебные полномочия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В результате расследования, проведенного на основании жалобы, поступившей в Агстафинскую районную прокуратуру о незаконных действиях представителя главы Исполнительной власти Агстафинского района Велиева Векиля Сафар оглу, возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В ходе расследования было установлено, что Векиль Велиев, злоупотребляя должностными полномочиями, зарегистрировал ООО “DOST İş Mərkəzi" и с февраля 2019 по декабрь 2020 года совершил хищения денежных средств на сумму 7 тыс. 900 манатов.

30 апреля 2021 года Велиев Векиль Сафар оглу был арестован по статьям 308.1, 313, 178.2.3 и 178.2.4 УК Азербайджана.

Предварительное следствие по делу продолжается.