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Арестован председатель комитета по градостроительству и архитектуре НАР

Арестован председатель комитета по градостроительству и архитектуре НАР 13 декабря Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство следователя в отношении председателя комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики Рустамова Хиджрана Ягуб оглу в рамках продолжающегося в Службе госб
Происшествия
14 декабря 2022 г. 09:28
Арестован председатель комитета по градостроительству и архитектуре НАР

13 декабря Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство следователя в отношении председателя комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики Рустамова Хиджрана Ягуб оглу в рамках следствия ведущегося Службой госбезопасности.

Как сообщает Report, суд избрал в отношении Хиджрана Рустамова меру пресечения в виде ареста.

Х.Рустамов, в отношении которого продолжается следствие, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении 212 млн 361 тыс. манатов государственных средств, предназначенных для проведения строительных и благоустроительных работ в Автономной Республике.

Отметим, что ранее по этому делу был привлечен к ответственности и арестован ряд должностных лиц Государственного таможенного комитета и министр финансов Нахчыванской АР.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanın Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri həbs edilib, 212 milyon manatı mənimsəməkdə ittiham olunur

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