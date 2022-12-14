Арестован председатель комитета по градостроительству и архитектуре НАР

13 декабря Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство следователя в отношении председателя комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики Рустамова Хиджрана Ягуб оглу в рамках продолжающегося в Службе госб

13 декабря Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство следователя в отношении председателя комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики Рустамова Хиджрана Ягуб оглу в рамках следствия ведущегося Службой госбезопасности.

Как сообщает Report, суд избрал в отношении Хиджрана Рустамова меру пресечения в виде ареста.

Х.Рустамов, в отношении которого продолжается следствие, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении 212 млн 361 тыс. манатов государственных средств, предназначенных для проведения строительных и благоустроительных работ в Автономной Республике.

Отметим, что ранее по этому делу был привлечен к ответственности и арестован ряд должностных лиц Государственного таможенного комитета и министр финансов Нахчыванской АР.