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Арестован полковник запаса Минобороны Азербайджана

Арестован полковник запаса Минобороны Азербайджана Арестован полковник запаса Министерства обороны Азербайджана Эльнур Мамедов.
Происшествия
6 октября 2022 г. 15:05
Арестован полковник запаса Минобороны Азербайджана

Арестован полковник запаса Министерства обороны Азербайджана Эльнур Мамедов.

Об этом Report сообщили в Бакинском военном суде.

На заседании под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева Э.Мамедов был приговорен к шести месяцам лишения свободы.

Ранее он в социальных сетях, выдвинув ряд обвинений, подверг критике руководство Минобороны, в том числе начальника Управления кадров Главного управления по личному составу генерал-майора Эльчина Халилова. Минобороны обвинения опровергло и обратилось в суд.

Ему предъявлено обвинение по статье 147.2 Уголовного кодекса АР (клевета, клевета с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

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Версия на азербайджанском языке Ehtiyatda olan polkovnik həbs edilib

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