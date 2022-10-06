Арестован полковник запаса Минобороны Азербайджана

Арестован полковник запаса Министерства обороны Азербайджана Эльнур Мамедов.

Арестован полковник запаса Министерства обороны Азербайджана Эльнур Мамедов.

Об этом Report сообщили в Бакинском военном суде.

На заседании под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева Э.Мамедов был приговорен к шести месяцам лишения свободы.

Ранее он в социальных сетях, выдвинув ряд обвинений, подверг критике руководство Минобороны, в том числе начальника Управления кадров Главного управления по личному составу генерал-майора Эльчина Халилова. Минобороны обвинения опровергло и обратилось в суд.

Ему предъявлено обвинение по статье 147.2 Уголовного кодекса АР (клевета, клевета с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).