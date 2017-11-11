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    Арестован оставивший сестру в залог наркоторговцам в Иране и пытавшийся привезти в Азербайджан большую партию наркотиков

    Миная Эйвазова вместе с документами удостоверяющими личность Бабека Эйвазова была возвращена в страну© Dtx.gov.az

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Поступила информация о том, что гражданин Азербайджанской Республики Бабек Рзабала оглу Эйвазов оставил свою сестру Минаю Эйвазову в залог наркоторговцам в Иране и получил большое количество наркотических веществ с целью провоза их контрабандным путем в Азербайджан.

    Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы государственной безопасности.

    Было отмечено, что вне контрольно-пропускных пунктов, в направлении села Шавго Астаринского района в результате оперативных мероприятий на месте преступления был задержан Бабек Эйвазов, попытавшийся незаконно пресечь границу и контрабандным путем перевезти в Азербайджан 3 кг 12,23 г героина и таблеток метадона в большом количестве.

    Бабек Эйвазов по решению суда по уголовному делу, расследуемому в Службе государственной безопасности, был арестован по факту незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота наркотических средств и другим фактам.

    Миная Эйвазова вместе с документами, удостоверяющими личность Бабека Эйвазова, была возвращена в страну.

    В настоящее время продолжается расследование.

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