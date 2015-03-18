​Арестован один из братьев, избивших дочь Гамлета Исаханлы

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжился судебный процесс по делу, возбужденному в отношении братьев Заура и Элина Мамедовых, обвиняемых в избиении дочери учредителя Университета Хазар Гамлета Исаханлы Улькер Исаевой.

Как сообщает Report, на одном из закрытых процессов председательствовал судья Ризван Сафаров, а на другом - Сахибхан Мирзоев.

На процессе, проведенном судьей С.Мирзоевым, в отношении Заура Мамедова была избрана мера пресечения в виде ареста, а судья Р.Сафаров оставил приговор Хатаинского районного суда в силе. То есть, Элин Мамедов арестован не был.

В интервью журналистам мать братьев Мамедовых сказала, что в суд ее не пустили. Она также добавила, что они пока не решили, будут ли обращаться в вышестоящие инстанции, или нет: "Мы примем решение после консультаций с судьей".

Напомним, что 9 марта У.Исаева подверглась физическому насилию со стороны Заура и Элина Мамедовых на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Узеира Гаджибекова в Сабаильском районе.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 221.2.1 (хулиганство группы лиц) УК. Прокуратура города Баку обратилась в Хатаинский районный суд в связи с избранием в отношении З.Мамедова меры пресечения в виде ареста. Однако судья Разия Аташова не обеспечила ходатайство. Затем Прокуратура города Баку подала апелляционный протест.