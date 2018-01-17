Арестован обвиняемый в мошенничестве в отношении бывшего советника Зии Мамедова

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Бывший контролер Государственной автотранспортной службы Ровшан Ахмедов был арестован.

Об этом сообщил Report адвокат бывшего начальника Государственной автотранспортной службы Чингиза Бахшиева Джейхун Юсифов.

Адвокат сообщил, что Р.Ахмедов не явился на несколько заседаний Бакинского апелляционного суда, в его отношение вынесено решение о розыске. Вчера он был арестован и переведен в Бакинский следственный изолятор.

Отметим, что Р. Ахмедов был обвинен в присвоении в отношении бывшего советника экс-министра транспорта Зии Мамедова Чингиза Бахшиева и его дочерей Фатимы Ибрагимовой и Севиль Бахшиевой. Согласно обвинительному акту, он присвоил принадлежащие Ч. Бахшиеву золотые украшения на сумму 800 тыс. манатов.

За это преступление Р. Ахмедов 18 апреля 2016 года был обвинен по статье 178 (мошенничество) УК. Решением Наримановского районного суда он был заключен под стражу сроком на 4 месяца.

Продолжение расследования было поручено Главному управлению по борьбе с организованной преступностью МВД и 17 сентября 2016 года ему было выдвинуто новое обвинение по статье 179.3.2. (присвоение, в крупном размере).

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Р. Ахмедов был оправдан и отпущен на свободу в зале суда. Недовольный решением потерпевший подал апелляционную жалобу. Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Напомним, что Р. Ахмедов после выхода на свободу высказал серьезные обвинения в адрес бывшего советника. После Ч. Бахшиев обратился в Наримановский районный суд, отметив, что Р. Ахмедов обвинил его в более чем 10 тяжких преступлениях. За оскорбление чести и достоинства Ч. Бахшиев попросил осудить Р. Ахмедова по статье 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

Решением суда Р. Ахмедов был осужден на исправительные работы сроком на 1 год и 6 месяцев и отдан под надзор полиции. Недовольный решением суда Р. Ахмедов подал апелляционную жалобу.

Также напомним, что Р. Ахмедов совершил попытку самоубийства, выпив лекарства у себя дома. Члены семьи доставили его в Клинический медицинский центр №1 (Семашко). Жизнь его удалось спасти. Р. Ахмедов проходил лечение в Токсикологическом центре больницы.

Согласно сообщению, в кармане Р. Ахмедова было найдено письмо. В нем причиной суицида он назвал экс-советника бывшего министра транспорта Зии Мамедова Чингиза Бахшиева. Р.Ахмедов также отметил, что его семья находится в опасности.

Р.Ахмедов был переведен в Республиканскую психиатрическую больницу №1 в поселке Маштага.