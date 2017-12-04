Арестован насмерть сбивший в Баку женщину и сбежавший с места ДТП водитель

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В результате неотложных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции и прокуратуры Сабаильского района был задержан и передан следствию совершивший ДТП и сбежавший с места происшествия водитель.

Об этом Report сообщили в Бакинской городской прокуратуре и Главном управлении полиции города Баку.

8 ноября на территории Сабаильского района Баку неизвестный за рулем автомобиля марки Jeep Grand Cherokee с государственным регистрационным номером 90-FO-007 насмерть сбил Акперову Кенуль Эльтон гызы 1975 г.р.

По факту в следственном отделе районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 и 264 УК.

В результате оперативно-следственных мероприятий удалось установить, что в момент аварии за рулем автомобиля находился не имеющий право на вождение Мамедов Ариф Мамед оглу (имя и фамилия условные) 2000 г.р.

А. Мамедов 29 ноября был задержан и допрошен в присутствии адвоката.

Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

За передачу транспортного средства не имеющему право на вождение лицу законный владелец автомобиля Амрулла Шахбазов также будет привлечен к административной ответственности.

На данный момент необходимые следственные мероприятия по делу продолжаются.