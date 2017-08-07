Арестован Наиль Аллахвердиев, совершивший аварию на автомобиле Gelandewagen

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Арестован Наиль Аллахвердиев по подозрению в совершении серьезной аварии на автомобиле марки Gelandewagen 3 августа в Баку на проспекте Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, решением Наримановского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В связи с инцидентом, совершенным пострадавшим во время аварии Н. Аллахвердиевым, ведется следствие.

Report в связи с этим вопросом обратился в пресс-службу министерства внутренних дел Азербайджана. Однако в пресс-службе информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Напомним, что в ходе аварии, произошедшей 3 августа, 2 человека погибли, 3 пострадали. Двое из пострадавших - граждане Турции. По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Уголовного кодекса.

Отметим, что во время происшествия Н. Аллахвердиев на автомобиле марки Gelandewagen устроил гонки с автомобилем марки Mazda с государственным номерным знаком 99 FS 777, управляемым Мирмухаммедом Исмайловым. М. Исмайлов, обвиняемый в автохулиганстве, был приговорен к административному аресту сроком на месяц.