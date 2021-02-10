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Арестован начальник Бардинского регионального отделения АПБА

Арестован начальник Бардинского регионального отделения АПБА Прокуратура Бардинского района распространила информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Гасанова Рауфа Садиг оглу, занимавшего должность начальника Бардинского регионального отделения Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.
Происшествия
10 февраля 2021 г. 19:45
Арестован начальник Бардинского регионального отделения АПБА

Прокуратура Бардинского района распространила информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Гасанова Рауфа Садиг оглу, занимавшего должность начальника Бардинского регионального отделения Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

Как сообщили Report в Прокуратуре Бардинского района, уголовное дело возбуждено в результате расследования, проведенного на основании обращения гражданина в связи с незаконными действиями Р.Гасанова.

В ходе проведенных следственных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что Рауф Гасанов в период своей работы на должности начальника Бардинского регионального отделения АПБА получил от гражданина в качестве взятки денежные средства в размере 1 200 манатов для возобновления деятельности цеха по производству сыра, расположенного на территории поселка Калантарли Бардинского района, а после повторного прекращения работы цеха, пообещав свою помощь в возобновлении его деятельности, обманул гражданина и завладел принадлежавшими ему финансовыми средствами в размере 1 000 манатов.

10 февраля 2021 года Рауф Гасанов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 178.1 и 311.2 УК и по решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий, направленных на выявление иных лиц, причастных к совершению преступления.

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