​Арестован на 10 суток мужчина, не надевший маску в метро

В соответствии с решением, принятым Оперативным штабом при Кабинете министров, ЗАО "Бакинский метрополитен" возобновило перевозку пассажиров вчера в 06:00.

Как сообщили Report в ЗАО, согласно требованиям "Методического указателя по поводу профилактики коронавирусной инфекции в общественном транспорте" все пассажиры должны носить медицинские маски. Но есть люди, которые нарушают эти правила.

К примеру, 9 мая на метростанции “20 января” житель Баку Ниджат Рахманоглы, 1986-го года рождения поспорил с сотрудником полиции, проигнорировав его требование надеть медицинскую маску.

В результате, правонарушитель был привлечен к административной ответственности.

Признавший свою вину в Ясамальском районном суде Н.Рахманоглы был арестован сроком на 10 суток.

Следует отметить, что на территории метрополитена вынесено предупреждение 167 лицам.