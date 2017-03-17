Арестован мужчина, выдававший себя за должностное лицо центра ASAN xidmət

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Рассмотрено обращение, поступившее в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре касательно мошенничества, совершенного лицом от имени Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN xidmət).

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации, распространенной Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики и Генпрокуратурой.

Согласно информации, в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий появились основания для подозрений на присвоение жителем Баку Зохрабом Пашаевым 13 600 манатов, обманувшим в январе 2017 года двух граждан. Представив поддельные документы, он выдавал себя за сотрудника центра ASAN xidmət и обещал гражданам устроить их на работу в центр. По факту возбуждено уголовное дело.

З. Пашаев обвиняется по ст. 178.2.4 (мошенничество, с причинением значительного ущерба) и 320.1 (подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков). В его отношении избрана мера пресечения – арест.

Кроме того, во время следствия удалось получить доказательства того, что представляясь должностным лицом госоргана, а также юристом в суде, З. Пашаев обманывал людей. Воспользовавшись различными поддельными судебными постановлениями, в том числе государственными штампами, печатями и бланками, он присвоил у отдельных граждан в общей сложности 10 660 манатов.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия для расследования иных преступных действий З. Пашаева, а также выявления других участников преступления.