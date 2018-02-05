Арестован мужчина, убивший вернувшегося через 20 лет в Азербайджан жителя Астары

Астара. 5 февраля. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, убивший жителя Астары.

Как сообщает южное бюро Report, сотрудники отделения полиции Астаринского района задержали жителя села Шиякеран 33 летнего Багирова Махаббата Парвиз оглу.

Подозреваемый в совершении убийства М.Багиров в своих показаниях следствию признался, что убил долгие годы проживавшего в России знакомого, 40-летнего Гусейнова Вусала Гасым оглу.

Он заявил, что при совершении убийства оба находились под воздействием наркотиков и алкоголя и признался, что убил друга в целях мести и наживы.

Отметим, что Махаббат Багиров не смог остаться равнодушным к оскорблениям, высказанным в его адрес бывшим другом и нанес ему куском трубы многочисленные удары по голове. Затем М.Багиров взял имеющиеся при В.Гусейнове 50 манатов и скрылся с места преступления.

Напомним, что инцидент произошел 2 февраля в селе Колатан Астаринского района. Тело проживавшего около 20-ти лет в России и на днях вернувшегося в село В.Гусейнова было обнаружено в его доме, где мужчина жил один.