Арестован мужчина, продававший в аптеке сильнодействующие лекарства

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Управлении следствия и дознания Главного управления полиции города Баку продолжаются следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по фактам незаконной продажи в некоторых бакинских аптеках сильнодействующих лекарственных препаратов.

Об этом Report сообщили в прокуратуре города Баку.

В ходе следствия возникли подозрения на то, что вступив в сговор с группой лиц, в сентябре и октябре 2017 года Абыев Турал Фамиль оглу 1988 г.р. незаконно приобрел не относящийся к наркотическим средствам и психотропным веществам лекарственный препарат "Tramadol 200 mq", хранил его в расположенной на улице А.Аквердиева, 74Д Ясамальского района аптеке "Bizim Aptek", которой заведовал без специального разрешения на фармацевтическую деятельность, и 23-24 октября 2017 года незаконно продал в указанной аптеке.

Решением суда Т.Абыев был арестован в качестве обвиняемого лица по ст. 240.2.1 и 240.2.2 УК.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников уголовного дела и привлечения к ответственности.