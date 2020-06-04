Арестован мужчина, ехавший из Масаллы в Баку в багажнике автомобиля

Сотрудниками полиции были выявлены и задержаны водитель и его пассажир, нарушившие ограничения, введенные в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Задержанный пассажир пытался приехать в Баку в багажнике автомобиля.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе проведенных мероприятий нарушители были задержаны. Ими оказались жители Масаллинского района Мирджалал Агаев и Керим Мустафаев.

Было установлено, что договорившись со знакомым М.Агаевым, К.Мустафаев обещал довезти его в багажнике автомобиля в столицу, проехав через установленный на дороге Баку-Алят специальный полицейский пост. Хотя им удалось проехать пост, через несколько километров нарушители были задержаны сотрудниками полиции.

Мирджалал Агаев и Керим Мустафаев были наказаны в порядке, предусмотренном соответствующей статьей Кодекса об административных проступках и арестованы в административном порядке.

Министерство внутренних дел призывает население соблюдать правила, внедренные в целях охраны здоровья населения в условиях пандемии, предотвращения распространения вирусной инфекции в стране и ее возможных последствий.