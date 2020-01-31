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Арестован муж убитой в Массалы 16-летней девушки

Арестован муж убитой в Массалы 16-летней девушки

В Масаллинском районном суде рассмотрели представление, поданное в следственный орган в связи с избранием крайней меры пресечения - ареста в отношении Имана Мамедова, задержанного по подозрению в убийстве 16-летней жены через несколько дней после свадьбы.

Как сообщили Report в Масаллинской районной прокуратуре, представление следственного органа было удовлетворено.  

Суд избрал в отношении И.Мамедова меру пресечения в виде ареста. 

Отметим, что согласно официальной информации, житель масаллинского села Хошчобанлы И.Мамедов 2001 г.р. обвиняется в том, что 29 января задушил супругу Фатиму Гамбарову 2003 г.р., с которой поженился две недели назад. 

Напомним, что И.Мамедов задушил Ф.Гамбарову в доме, где они жили. 

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК. 

И.Мамедов задержан по подозрению в совершении преступления. 

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