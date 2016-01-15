Арестован менеджер по продажам компании Veysəloğlu

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Нахида Ахундова, обвиняемого в присвоении крупной суммы денег.

Как сообщает Report, на процессе под руководством судьи Азада Меджидова вынесен приговор.

Приговором суда, Н.Ахундов был лишен свободы сроком на 7 лет. Он арестован в зале суда.

Отметим, что Н.Ахундов был менеджером по продажам ООО Veysəloğlu. Он был признан виновным в присвоении 12 тыс. манатов. Во время следствия в его отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста.