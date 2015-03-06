Арестован главный редактор, вымогающий путем шантажа деньги у граждан

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) и Генпрокуратура Республики распространили информацию об аресте главного редактора, вымогающего путем шантажа деньги у граждан.

Как сообщили Report из министерства внутренних дел, на основе информации, поступившей в Главное управление по борьбе с организованной преступностью, оперативники приступили к операции и 4 марта задержали на территории Низаминского района столицы главного редактора информагентства "Asiya" Джафара Джафарова, когда тот брал крупную сумму американских долларов у жителя Масаллов Сакита Меджидова.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что, вступив в сговор со знакомыми Севиндж Мамедсалаевой, Фатмаханум Гасымовой и другими лицами, личность которых пока не установлена следствием, Д.Джафаров путем шантажа и вымогательства требовал у граждан деньги.

Местом встречи вымогателей с "жертвами" был один из ресторанов в Низаминском районе столицы. Организовав встречу женщин с "клиентами", главный редактор делал тайные снимки и записывал все на видео. Затем, он шантажировал мужчин и обещал не распространять откровенные кадры взамен на 5000 манатов.

По факту в следственном отделе Главного управления возбуждено уголовное дело по ст. 182.2.1 и 182.2.4 (вымогательство) УК.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению других участников преступления.