Арестован еще один "рэкет"-журналист - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В результате операции, проведенной сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ), задержан еще один "рэкет"-журналист.

Как сообщает Report, задержан заместитель главного редактора газеты Bizim dövr Хикмет Наджафли.

В Сабаильском районном суде рассмотрено представление в его отношении.

Суд удовлетворил представление следственного органа. Согласно решению суда, в отношении Х.Наджафли избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Он обвиняется по ст.ст. 182.2.1 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 182.2.2 (вымогательство, совершенное неоднократно), 182.2.4 (вымогательство с причинением значительного ущерба потерпевшему) и 302.1 (осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий управомоченными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц) УК.

Напомним, что Сабаильский районный суд также избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца в отношении главного редактора газеты Bizim dövr Сурхая Алиева, который был задержан во время операции, проведенной сотрудниками Службы государственной безопасности.

СГБ Азербайджана предотвратила деятельность группы, занимавшейся созданием “рэкетских” изданий на территории Азербайджанской Республики, и лиц, действующих под видом журналистов этих изданий с целью шантажа и вымогательства. Следствие проведено на основе поступивших обращений о том, что вошедшая в предварительный сговор группа лиц организовывала встречи женщин с отдельными лицами и вела скрытые съемки свиданий с использованием специальных технических средств, шантажировала их, угрожала отдельным лицам публикациями порочащих сведений и клеветнической информации с целью вымогательства крупной суммы денег, этим способом периодически собирала дань с предпринимателей и работающих в различных организациях лиц.

В результате проведенного СГБ расследования возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства путем угроз, проведения оперативно-розыскной деятельности лицами, не имеющими полномочия на ее проведение, с использованием технических средств, предусмотренных для получения конфиденциальной информации. К уголовной ответственности в качестве подозреваемых лиц привлечены главный редактор газеты Bizim dövr Сурхай Алиев и другие лица, действующие на основе его поручений.