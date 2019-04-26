В Азербайджане арестован еще один мейханщик, пропагандирующий наркоманию.

Об этом сообщили Report в министерстве внутренних дел страны.

Так, сотрудники Тертерского районного отделения полиции задержали жителя села Саров 25-летнего Илькина Гусейнли, который своим исполнением пропагандирующих наркоманию песен вызывал справедливое недовольство жителей района.

Собранные по факту материалы направлены в Тертерский районный суд для дачи правовой оценки. И.Гусейнли признан виновным по обвинению по соответствующей статье Кодекса административных проступков, в административном порядке он арестован на 20 дней.