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Арестован экс-депутат Милли Меджлиса

Арестован экс-депутат Милли Меджлиса Рафаэлю Джабраилову предъявлено обвинение по статье мошенничество
Происшествия
2 апреля 2021 г. 15:13
Арестован экс-депутат Милли Меджлиса
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В отношении бывшего депутата Милли Меджлиса Рафаэля Джабраилова избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает Report, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Органы прокуратуры продолжают комплексные меры в отношении лиц, которые своими противоправными действиями, не совместимыми с занимаемой должностью, нарушают права граждан, наносят ущерб основанным на взаимном доверии гражданско-должностным отношениям, подрывают авторитет государства.

Р.Джабраилову предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса АР и по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Sabiq deputat Rafael Cəbrayılov həbs edildi

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