Арестован экс-депутат Милли Меджлиса

Рафаэлю Джабраилову предъявлено обвинение по статье мошенничество

В отношении бывшего депутата Милли Меджлиса Рафаэля Джабраилова избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает Report, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Органы прокуратуры продолжают комплексные меры в отношении лиц, которые своими противоправными действиями, не совместимыми с занимаемой должностью, нарушают права граждан, наносят ущерб основанным на взаимном доверии гражданско-должностным отношениям, подрывают авторитет государства.

Р.Джабраилову предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса АР и по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.