Арестован должностной сотрудник Госкомтаможни Азербайджана

Пресс-службы Государственного таможенного комитета и Службы госбезопасности Азербайджанской Республики распространили совместную информацию.

Как передает Report, в информации говорится, что СГБ и ГТК провели совместное разбирательство на основе информации о регулярном вывозе контрабандным путем через госграницу Азербайджанской Республики больших партий табачных изделий посредством поездов и грузовых автомобилей.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий на Самурском таможенном посту на территории Гусарского района был задержан грузовой автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным знаком 40-BL-400, допущенный к выезду за границу после прохождения общих таможенных процедур. Во время осмотра автомобиля были обнаружены и изъяты 15 тонн табачных изделий зарубежного производства, заявленные в таможенных декларациях под другим названием, упакованные вместе с другой продукцией.

В рамках уголовного дела, заведенного в СГБ по статье 206 (контрабанда) УК АР в связи с указанным фактом, в качестве подозреваемых были задержаны граждане Азербайджана – замначальника Северного территориального Главного таможенного управления ГТК Гусейнов Эмин Альмардан оглу, Гусейнов Керим Ахмедага оглу и Алиев Рамин Мехди оглу. Решением суда они были арестованы на 4 месяца.

Разбирательство продолжается.