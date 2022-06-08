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Арестован директор Ширванского филиала Государственного архива Азербайджана

Арестован директор Ширванского филиала Государственного архива Азербайджана Разоблачены незаконные деяния директора Ширванского филиала Государственного архива Азербайджана.
Происшествия
8 июня 2022 г. 17:33
Арестован директор Ширванского филиала Государственного архива Азербайджана

Разоблачены незаконные деяния директора Ширванского филиала Государственного архива Азербайджана.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По итогам неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в связи с незаконными действиями директора филиала Гамлета Гусейнова, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что Гамлет Гусейнов, злоупотребив своими служебными полномочиями работая на вышеуказанной должности, в апреле-мае 2022 года получил в качестве взятки денежные средства у граждан, обратившихся для получения из архива необходимых документов по земельным участкам, а также поддельных архивных справок в целях завышения трудового стажа.

Гамлету Гусейнову было предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 311.3.2 (повторное получение взятки).

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению круга виновных лиц и иных противоправных действий обвиняемого.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Arxivinin Şirvan filialının direktoru həbs edilib - RƏSMİ

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