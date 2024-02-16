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Арестован бывший начальник Госслужбы по мобилизации и призыву Нахчывана

Арестован бывший начальник Госслужбы по мобилизации и призыву Нахчывана Бывший начальник Государственной службы по мобилизации и призыву Нахчыванской Автономной Республики Мирза Джалилов арестован на 3 месяца и 20 суток.
Происшествия
16 февраля 2024 г. 10:23
Арестован бывший начальник Госслужбы по мобилизации и призыву Нахчывана

Бывший начальник Государственной службы по мобилизации и призыву Нахчыванской Автономной Республики Мирза Джалилов арестован на 3 месяца и 20 суток.

Как сообщает Report, Бакинский военный суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Джалилова в связи с уголовным делом, которое ведется в Службе государственной безопасности.

Мирза Джалилов обвиняется в получении взяток в крупном размере от отдельных лиц, будучи на посту начальника госслужбы.

Отметим, что Джалилов ранее также занимал должность начальника Нахчыванского городского управления полиции.

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