Арестован бывший начальник Госслужбы по мобилизации и призыву Нахчывана

Бывший начальник Государственной службы по мобилизации и призыву Нахчыванской Автономной Республики Мирза Джалилов арестован на 3 месяца и 20 суток.

Бывший начальник Государственной службы по мобилизации и призыву Нахчыванской Автономной Республики Мирза Джалилов арестован на 3 месяца и 20 суток.

Как сообщает Report, Бакинский военный суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Джалилова в связи с уголовным делом, которое ведется в Службе государственной безопасности.

Мирза Джалилов обвиняется в получении взяток в крупном размере от отдельных лиц, будучи на посту начальника госслужбы.

Отметим, что Джалилов ранее также занимал должность начальника Нахчыванского городского управления полиции.