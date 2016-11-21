Арестован брат Тельмана Исмаилова

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Подмосковный следственный комитет арестовал брата бизнесмена Тельмана Исмаилова - Рафика Исмаилова. Как сообщает Report со ссылкой на Life.Ru, он обвиняется в организации заказного убийства бывшего партнёра.

ГСУ СКР по Московской области предъявило обвинение Рафику Исмаилову и его подельнику Мехману Керимову по статье "Убийство двух и более лиц". По этой статье им грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

По версии следствия, заказчиком убийства был Исмаилов, который привёз на встречу киллера Керимова, а затем забрал его с места преступления. Сам Рафик Исмаилов категорически отрицает свою вину, но при этом признаёт, что был в момент встречи киллера и убитых на заправке.

15 мая 2016 года 55-летний московский бизнесмен Владимир Савкин уехал на деловую встречу. Он не вернулся к ужину и по мобильному не отвечал. В 11 часов вечера семье бизнесмена сообщили, что на обочине 30-го км Новорижского шоссе в сторону области обнаружен джип Toyota, в салоне которого нашли убитыми Владимира Савкина и его приятеля Юрия Брилёва. Оба бизнесмена были убиты выстрелами в голову.