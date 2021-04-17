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Арестован брат Назима Ибрагимова

Арестован брат Назима Ибрагимова Учредитель компании "STS" и ООО "Sahil-D Сompanу" Ибрагимов Сахиб Гусейн оглу, ранее осужденный за мошенничество, вновь совершил аналогичные преступления. С января 2021 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре начато расс
Происшествия
17 апреля 2021 г. 17:38
Арестован брат Назима Ибрагимова

Учредитель компании "STS" и ООО "Sahil-D Сompanу" Ибрагимов Сахиб Гусейн оглу, ранее осужденный за мошенничество, вновь совершил аналогичные преступления. С января 2021 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре начато расследование по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики.

В результате оперативно-следственных мероприятий было установлено, что Сахиб Ибрагимов, вступив в преступный сговор, обманывал граждан, посулив им продажу нежилых помещений в строящихся жилых домах и присвоил таким образом 1 млн 735 тыс. манатов, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения.

В то же время было установлено, что Сахиб Ибрагимов под видом оплаты расходов на проведение строительных работ присвоил банковские средства на сумму 300 тысяч манатов и потратил их на личные нужды.

17 апреля 2021 года Сахибу Ибрагимову было предъявлено обвинение по статьям 178.3.2, 308.2, 313 УК Азербайджана. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что Сахиб Ибрагимов является братом экс-главы Госкомитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова и предпринимателя гаджи Ибрагима Нехремли.

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Версия на азербайджанском языке Nazim İbrahimovun qardaşı həbs edildi

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