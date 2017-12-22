Арестован брат известного боксера Али Исмаилова

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Арестован Эльдар Исмаилов, брат известного азербайджанского боксера Али Исмаилова.

Как сообщает Report, Э. Исмаилов обвиняется в совершении кражи.

Согласно информации, в результате проведенного сотрудниками 18-го отделения Наримановского РУП расследования, стало известно, что ранее судимый житель города Баку Эльдар Исмаилов украл боковые зеркала автомобиля марки Audi. В результате проведенных мероприятий, было установлено, что с 10 по 20 ноября на территории района Э. Исмаилов разобрал и украл боковые зеркала еще двух автомобилей Audi и одного Volkswagen.

Кроме того, в результате проведенных сотрудниками 17-го отделения Наримановского РУП оперативных мероприятий было установлено, что Э. Исмаилов за октябрь-ноябрь текущего года на территории района украл запасные части 9 автомобилей.

Отметим, что 42-летний Али Исмаилов завершил карьеру боксера несколько лет назад.