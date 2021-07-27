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Арендатор отеля в Шамахы оштрафован на 4 тысячи манатов

Арендатор отеля в Шамахы оштрафован на 4 тысячи манатов Сотрудники Шамахинского РУП провели проверки в домах торжеств.
Происшествия
27 июля 2021 г. 17:36
Арендатор отеля в Шамахы оштрафован на 4 тысячи манатов

Сотрудники Шамахинского РУП провели проверки в домах торжеств.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе проверок было установлено, что в отеле "Star" на территории села Чухуръюрд было организовано свадебное торжество, сведения о котором отсутствовали на портале icaze.e-gov.az, а количество гостей превышало допустимое число.

В связи с выявленными нарушениями арендатор отеля Магсад Багиров привлечен к административной ответственности и оштрафован на 4 тысячи манатов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞamaxıda karantini pozan hotelin icarədarı 4 min manat cərimələnib

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