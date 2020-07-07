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Арендатор чайного дома в Баку оштрафован на 2 000 манатов за нарушение карантина

Арендатор чайного дома в Баку оштрафован на 2 000 манатов за нарушение карантина В целом были задержаны 17 человек
Происшествия
7 июля 2020 г. 11:24
Арендатор чайного дома в Баку оштрафован на 2 000 манатов за нарушение карантина

В Бинагадинском районе столице обнаружен чайный дом, нарушивший правила карантинного режима, социальной дистанции и условия имеющихся превентивных мероприятий. 

Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Бинагадинского РУП и 6-го отделения полиции, к административной ответственности были привлечены арендатор чайного дома "Локомотив-Баладжары" на улице Ордубади в Баладжарском районе, сотрудники и клиенты. 

В целом были задержаны 17 человек, в отношении которых были приняты меры в соответствии с законодательством. В соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках арендатор объекта Р.Бодуров был оштрафован на 2 000 манатов, остальные каждый на 200 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda karantini pozan çay evinin icarədarı 2 min manat cərimələndi

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