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Араик Арутюнян: Звание генерал-лейтенанта Джалалу Арутюняну присвоил президент Армении Армен Саркисян

Араик Арутюнян: Звание генерал-лейтенанта Джалалу Арутюняну присвоил президент Армении Армен Саркисян 13:58
Происшествия
30 июня 2025 г. 14:14
Араик Арутюнян: Звание генерал-лейтенанта Джалалу Арутюняну присвоил президент Армении Армен Саркисян

Сегодня на продолжающемся судебном процессе в Бакинском Военном Суде обвиняемый Араик Арутюнян заявил, что звание генерал-лейтенанта "министру обороны" самопровозглашенного образования, созданного на территориях Азербайджана, ранее оккупированных вооруженными силами Армении, было присвоено Джалалу Арутюняну в 2020 году президентом Армении.

Как сообщает Report, он заявил об отсутствии полномочий принимать такое решение в "армии" самопровозглашенного режима (имеется в виду вооруженное формирование вооруженных сил Республики Армения – ред.) и добавил: "Звание генерал-лейтенанта Джалалу Арутюняну было присвоено президентом Республики Армения Арменом Саркисяном. По представлению премьер-министра президент подписал этот приказ".

Обвиняемый также заявил, что в самопровозглашенном образовании не было военной полиции, военной прокуратуры и военного суда для рассмотрения военных преступлений: "Военная полиция является структурой вооруженных сил Армении. Военная прокуратура также функционировала в составе Прокуратуры Армении. Полагаю, что общие судебные процессы проводились в Сюникском суде. То есть, в Карабахе такие судебные процессы не проводились".

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

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Версия на английском языке Arayik Harutyunyan: Jalal Harutyunyan was awarded rank of Lt Gen by Armenian President Armen Sarkissian
Версия на азербайджанском языке Arayik Harutyunyan: Cəlal Harutyunyana general-leytenant rütbəsini Ermənistan prezidenti Armen Sarksiyan verib

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