Аппарат Омбудсмена: В ходе исполнения решения суда в отношении Нурай Байрамзаде были нарушены требования правовых актов

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ "На распространенных в интернет-порталах и социальных сетях видео сотрудниками исполнительного отдела Губы Главного исполнительного управления министерства юстиции во время исполнения судебного решения касательно 10-летней Нурай Байрамзаде была допущена грубость, не было учтено психологическое состояние ребенка, пережитые им потрясения. Подобные действия нарушают требования ряда правовых актов, в том числе Конвенцию ООН о правах ребенка, к которой присоединилась наша страна, Конституцию Азербайджанской Республики и закон о правах ребенка". Об этом Report заявили в пресс-службе Аппарата Омбудсмена.

Кроме того отмечается, что этот вопрос был незамедлительно взят под контроль Омбудмена, направлено официальное обращение в Главное исполнительное управление министерства юстиции, с тем чтобы немедленно расследовать данный случай, принять необходимые меры и сообщить о результатах.

В то же время, Аппарт Омбудсмена связался по телефону с тетей ребенка и было установлено, что Нурай c момента, когда было снято видео, находится у нее. Сотрудники Губинского регионального центра Омбудсмена провели встречу с Нурай и ее тетей и заявили им в случае каких-либо проблем с ребенком обращаться к Омбудсмену на его горячую линию по правам ребенка, действующую 24 часа.

"В настоящий момент вопрос 10-летней Нурай Байрамзаде находится под контролем Омбудсмена", - отметили в пресс-службе.