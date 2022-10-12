Аппарат омбудсмена: Плененные после 12 сентября армяне довольны условиями содержания в Азербайджане

Попавшие в плен после 12 сентября армянские военнослужащие довольны условиями содержания и обращением в Азербайджане.

Попавшие в плен после 12 сентября армянские военнослужащие довольны условиями содержания и обращением в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Сообщается, что по поручению уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы (НПГ) посетили без предварительного уведомления бакинский следственный изолятор пенитенциарной службы.

Во время посещения с участием врачей и психологов НПГ также были приняты армянские военнослужащие, попавшие в плен после 12 сентября текущего года. В ходе конфиденциального приема было установлено, что они обеспечены необходимыми медицинскими услугами, им предоставлена возможность переписки, получения информации (телевидение, издания). Они выразили удовлетворение условиями содержания и обращением. Во время посещения наблюдалось обеспечение прав этих людей в соответствии с национальными и международными нормами без каких-либо различий.