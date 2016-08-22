Аппарат Омбудсмена: На теле Эльгиза Гахрамана не обнаружено следов от травм

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Члены Национальной превентивной группы Омбудсмена без предварительного предупреждения посетили Бакинский следственный изолятор Пенитенциарной службы министерства юстиции.
Как сообщили Report в пресс-службе Аппарата Омбудсмена, цель посещения заключалась в изучении условий содержания и обращения, рассмотрении обращений заключенных, обеспечении прав и пр.
Врачи Национальной превентивной группы приняли арестованных, ознакомились с условиями их содержания в связи с переходом на летний режим, поинтересовались питанием, оказываемой медицинской помощью, водоснабжением и уровнем выполнения рекомендаций, данных во время предыдущих посещений.
По просьбе некоторых заключенных их выслушали отдельно.
Были также отдельно приняты Эльгиз Гахраман, Байрам Мамедов, Гияс Ибрагимов и др.
С участием членов Национальной превентивной группы произвели визуальный осмотр Эльгиза Гахрамана, никаких следов травм выявлено не было. Составленный акт был заверен подписью самого Э.Гахрамана.
Затем были даны необходимые рекомендации.
News DepartmentАвтор новости
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