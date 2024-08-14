Апелляционный суд приговорил к 6 годам обвиняемого в мошенничестве после жалобы на оправдательный приговор

В Баку совершившего мошенничество на 124 тысячи манатов мужчину приговорили к 6 годам после жалобы на оправдательный приговор апелляционного суда.

В Баку совершившего мошенничество на 124 тысячи манатов мужчину приговорили к 6 годам после жалобы на оправдательный приговор апелляционного суда.

Как сообщает Report, решение было принято на заседании Бакинского апелляционного суда. Тарлан Гасымов, которому было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК АР, был повторно приговорен к 6 годам лишения свободы.

Гасымова обвиняли в мошенничестве на 124 тысячи манатов, первый приговор о 6 годах лишения свободы ему вынес Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Однако Бакинский апелляционный суд вынес оправдательный приговор в отношении Тарлана Гасымова, его освободили из-под стражи.

Прокурор подал кассационную жалобу в Верховный суд, который удовлетворил жалобу и направил дело на повторное рассмотрение в Бакинский апелляционный суд.

При повторном рассмотрении в апелляционном суде оправдательный приговор был отменен.