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Апелляционный суд приговорил к 6 годам обвиняемого в мошенничестве после жалобы на оправдательный приговор

Апелляционный суд приговорил к 6 годам обвиняемого в мошенничестве после жалобы на оправдательный приговор В Баку совершившего мошенничество на 124 тысячи манатов мужчину приговорили к 6 годам после жалобы на оправдательный приговор апелляционного суда.
Происшествия
14 августа 2024 г. 18:45
Апелляционный суд приговорил к 6 годам обвиняемого в мошенничестве после жалобы на оправдательный приговор

В Баку совершившего мошенничество на 124 тысячи манатов мужчину приговорили к 6 годам после жалобы на оправдательный приговор апелляционного суда.

Как сообщает Report, решение было принято на заседании Бакинского апелляционного суда. Тарлан Гасымов, которому было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК АР, был повторно приговорен к 6 годам лишения свободы.

Гасымова обвиняли в мошенничестве на 124 тысячи манатов, первый приговор о 6 годах лишения свободы ему вынес Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Однако Бакинский апелляционный суд вынес оправдательный приговор в отношении Тарлана Гасымова, его освободили из-под стражи.

Прокурор подал кассационную жалобу в Верховный суд, который удовлетворил жалобу и направил дело на повторное рассмотрение в Бакинский апелляционный суд.

При повторном рассмотрении в апелляционном суде оправдательный приговор был отменен.

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Версия на азербайджанском языке 124 min manatlıq dələduzluq işində bəraət alan şəxsin hökmü ləğv edilib, məhkəmə zalından həbs olunub

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