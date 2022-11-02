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Апелляционный суд отменил приговоры еще 7 осужденным по "Тертерскому делу"

Апелляционный суд отменил приговоры еще 7 осужденным по "Тертерскому делу" Гянджинский апелляционный суд отменил приговоры еще 7 осужденным в рамках "Тертерского дела".
Происшествия
2 ноября 2022 г. 18:25
Апелляционный суд отменил приговоры еще 7 осужденным по Тертерскому делу

Гянджинский апелляционный суд отменил приговоры еще 7 осужденным в рамках "Тертерского дела".

Как сообщает западное бюро Report, соответствующее решение было принято на процессе под председательством судьи Гянджинского апелляционного суда Салмана Гусейнова.

Апелляционная жалоба 7 человек, обвиняемых и осужденных по "Тертерскому делу", - Натика Гулузаде, Ниджата Рзаева, Заура Абдуллаева, Вели Халилова, Эмина Аибова, Ялчина Тарвердизаде и Орхана Бабаева была удовлетворена, вынесенный Тертерским военным судом приговор отменен.

Было отмечено, что в Тертерском военном суде будет проведено предварительное судебное заседание по делу 7 человек.

16:58

Гянджинский апелляционный суд отменил приговоры 11 осужденным в рамках "Тертерского дела".

Как сообщает западное бюро Report, решение было объявлено сегодня на процессе под председательством судьи Тейюба Мухтарова.

Апелляционная жалоба 11 человек, обвиняемых и осужденных по ”Тертерскому делу", - капитана Рауфа Оруджева, старшего лейтенанта Султана Зейдуллаева, прапорщика Эмина Адильзаде, лейтенанта Натига Алиева, младшего сержанта Ализамина Гулиева, военнослужащих Турана Ибрагимли, Мушфига Ахмедли, Меджида Гасымова, Фаига Ахмедова, Мирпаши Мехтиева и Атабека Рагимова - была удовлетворена, вынесенный Тертерским военным судом приговор отменен, дело направлено в Гянджинский военный суд для рассмотрения.

Было отмечено, что в Гянджинском военном суде будет проведено предварительное судебное заседание.

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Версия на азербайджанском языке "Tərtər işi” üzrə həbs olunan daha 7 nəfərin hökmü ləğv edilib - YENİLƏNİB-2

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