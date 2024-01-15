Апелляционный суд не удовлетворил жалобу Вагифа Хачатуряна

Состоялся очередной судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор, вынесенный в отношении Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в участии в геноциде в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований.

Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на приговор, вынесенный в отношении Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в участии в геноциде в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований.

Как сообщает Report, решение было оглашено на процессе под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Гасана Ахмедова.

Апелляционная жалоба не была удовлетворена, решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Напомним, что приговором Бакинского военного суда В.Хачатурян был приговорен к 15 годам лишения свободы. Первые 5 лет он должен отбывать в тюрьме, а остальные - в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, что Вагиф Хачатурян обвинялся в участии в массовой резне азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района 22 декабря 1991 года в составе армянских воинских формирований. В результате были убиты 27 азербайджанцев, 21 человек получил ранения различной степени тяжести, двое жителей села были взяты в заложники, а 340 человек изгнаны из своих домов. В целом, жителям села был нанесен ущерб на сумму 13 568 060 манатов, государству - на сумму 130 800 манатов.

Вагиф Хачатурян 29 июля текущего года был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте при попытке выехать в Армению. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. Он был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.