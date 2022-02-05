Апелляционная жалоба Вугара Сафарли принята к производству

Апелляционная жалоба на приговор в отношении бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации (KIVDF) Вугара Сафарли принята к производству.

Апелляционная жалоба на приговор в отношении бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации (KIVDF) Вугара Сафарли принята к производству.

Об этом Report заявил его адвокат Хикмет Алиев.

По его словам, жалоба будет рассмотрена под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Фаига Гасымова.

В.Сафарли настаивает на вынесении оправдательного приговора.

Напомним, что по решению суда В.Сафарли приговорен к 10,5 годам лишения свободы, а в отношении других обвиняемых принята мера наказания в виде полицейского надзора.

Конфискованы принадлежащие В.Сафарли частные дома в Хатаинском районе Баку, земельные участки в Бинагадинском, Исмаиллинском районах, дачные дома в поселке Новханы, на его банковский счет наложен арест, конфискованы также принадлежащие В.Сафарли автомобили марок “Mercedes Benz ML 350”, “Volkswagen Tuareg” и “Toyota Land Cruiser” .