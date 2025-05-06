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Апелляционная жалоба Тофига Ягублу не удовлетворена

Апелляционная жалоба Тофига Ягублу не удовлетворена Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе члена Национального совета Тофига Ягублу и журналиста Эльнура Мамедова (Вагифоглу).
Происшествия
6 мая 2025 г. 13:51
Апелляционная жалоба Тофига Ягублу не удовлетворена
Тофик Ягублу

Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе члена Национального совета Тофига Ягублу и журналиста Эльнура Мамедова (Вагифоглу).

Как сообщает Report, на процессе в Бакинском апелляционном суде было рассмотрено ходатайство адвокатов о замене избранной в отношении Тофига Ягублу меры пресечения на домашний арест.

Ходатайство не было удовлетворено, процесс отложен до 23 мая.

Отметим, что по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Тофиг Ягублу лишен свободы сроком на 9 лет, а Эльнур Мамедов - на 8 лет.

Т.Ягублу обвиняется по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере), 320 (подделка официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков, их незаконное изготовление, сбыт или использование поддельных документов), 320.1 (подделка или незаконное изготовление удостоверения, дающего права или освобождающего от обязанностей, а также изготовление или сбыт поддельных государственных наград, печатей, штампов, бланков), 320.2 (использование заведомо поддельных документов, указанных в статье 320.1) УК АР.

В ходе следствия Эльнур Мамедов также был привлечен в качестве обвиняемого лица.

Он обвиняется по статьям 178 (мошенничество) и 320 (изготовление поддельных документов и их использование) Уголовного кодекса. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

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