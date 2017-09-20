Апелляционная жалоба сына Галиба Салахзаде не удовлетворена

© Report

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на решение суда о взятии под стражу сына бывшего депутата Милли Меджлиса Галиба Салахзаде Алигусейна Салахзаде.

Об этом Report сообщил адвокат А. Салахзаде Джаваншир Мамедов.

По его словам, на суде под председательством судьи Ильгара Мурсагулова было объявлено решение. По решению, апелляционная жалоба не была удовлетворена, решение суда первой инстанции осталось в силе.

Отметим, что в отношении А. Салахзаде решением Насиминского районного суда избрана мера пресечения в виде лишения свободы сроком на 3 месяца. Ему инкриминируется статья 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в статье) Уголовного кодекса. Согласно статье, применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.