Апелляционная жалоба ​спортсмена, выдававшего себя во время грабежа за чемпиона Эльнура Мамедли, не удовлетворена

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе против приговора в отношении Афсаны Гусейновой, ее гражданского мужа Мамедали Гаджиева и гражданина России Гюльгусейна Садыгова, обвиняющихся в грабеже.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ильгара Мургузова было вынесено решение по апелляционной жалобе.

Согласно решению, приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям оставлен без изменений.

Отметим, что эти лица были арестованы в марте этого года за грабеж. В ходе операции были задержаны Гусейнова Афсана Фахраддин гызы, 1990 г.р., ее гражданский муж Гаджиев Мамедали Адалят оглу, 1989 г.р. и гражданин России Садыгов Гюльгусейн Сакит оглу, 1984 г.р. В результате расследования выяснилось, что согласно плану, А.Гусейнова знакомилась на станциях метро с мужчинами и предлагала им интимную связь, приглашая их в свой дом в жилом массиве Вишневка в поселке Бузовна, где всех "жертв" встречал М.Гаджиев, который отнимал у них деньги и мобильные телефоны. Следствие выяснило, что преступления совершались по плану ранее судимого в Российской Федерации Г.Садыгова.

М.Гаджиев занимается кикбоксингом. Он представлялся своим жертвам как олимпийский чемпион по дзюдо Эльнур Мамедли.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Гусейнова осуждена на 8,5 лет лишения свободы, М.Гаджиев - на 10,5 лет, а Г.Садыгов - на 9,5 лет лишения свободы.

Эти лица обвинялись по ст. 181.2.5 (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК.