Апелляционная жалоба руководителя компании не была удовлетворена

Баку. 14 апреля REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционному протесту и апелляционным жалобам Генеральной прокуратуры на приговоры в отношении руководителя ООО Birlik-İnşaat и ООО Hayan-E Эльмана Тагиева, главного бухгалтера компании Розы Миначаевой, а также в отношении неофициально работавших в компании Солтана Магеррамова, Эйваза Фараджова и Чингиза Азимова, обвиняемых в мошенничетсве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Гасымова было объявлено решение.

Согласно решению, приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям оставлен без изменений.

Отметим, что в ходе следствия было установлено, что руководитель ООО Birlik-İnşaat и ООО Hayan-E Э.Тагиев, главный бухгалтер компании Р.Миначаева, а также неофициально работавшие в компании С.Магеррамов, Э.Фараджов и Ч.Азимов вступили в сговор в целях присвоения обманным путем чужого имущества в крупном размере. Обвиняемые перепродали 210 квартир 543 человек, и в целом нанесли гражданам ущерб на сумму 10 636 371 манат. Помимо этого, выяснилось, что ООО Birlik-İnşaat уклонялось от уплаты налогов. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям С.Магеррамов и Ч.Азимов были осуждены к 14 годам лишения свободы каждый. Э.Тагиев и Р.Миначаева, в отношении которых не была избрана мера пресечения в виде ареста, также были приговорены к 14 годам лишения свободы. Находящаяся в зале суда Р.Миначаева была арестована. Однако Э.Тагиев не явился в суд, поэтому было вынесено решение о его аресте. После этого Э.Тагиев был объявлен в розыск и арестован. Уголовное дело в отношении Э.Фараджова было закрыто в связи с его смертью. Не согласившись с решением, государственный обвинитель и обвиняемые подали апелляционный протест и апелляционные жалобы.