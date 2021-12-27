Апелляционная жалоба Ровшана Акберова не удовлетворена

Апелляционная жалоба командира соединения, генерал-лейтенанта Ровшана Акберова не удовлетворена, решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Апелляционная жалоба командира соединения, генерал-лейтенанта Ровшана Акберова не удовлетворена, решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Как сообщает Report, решение было объявлено на процессе под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Ильгара Мургузова.

Напомним, Генеральная прокуратура Азербайджана выявила обоснованные подозрения в умышленном убийстве на почве конфликта гражданином Азербайджана Акберовым Ровшаном Тельман оглу 1965 года рождения в ночь с 31 мая на 1 июня 2001 года Алиева Эльчина Федай оглу возле кафе "Сикора" (Киев, Украина).

В марте 2021 года Р.Акберов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 120.2.2 (намеренное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК АР.

Решением Бакинского военного суда генерал-лейтенант Ровшан Акберов приговорен к 10 годам лишения свободы.

Было принято решение об изъятии у Акберова 40 тысяч 10 манатов и передаче их законному наследнику потерпевшего Фадаю Алиеву.

В то же время суд не счел нужным лишать Р.Акберова воинских и почетных званий по причине отсутствие в деле представления о лишении воинского звания.